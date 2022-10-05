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Kayseri haber | Kayseri'de narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

3. Sayfa Haberleri

Kayseri haber | Kayseri'de narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Kayseri haberlerine göre Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 11 kişiye adli işlem yapılırken, 8 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda ise farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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