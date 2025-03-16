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Kayseri Emniyeti'nden Şehit İbrahim Birol-3 Uygulaması

Kayseri Emniyeti'nden Şehit İbrahim Birol-3 Uygulaması
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şehit İbrahim Birol-3 Narko-Asayiş Uygulaması'nda çok sayıda aranan şahıs yakalanırken çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şehit İbrahim Birol-3 Narko- Asayiş Uygulaması'nda çok sayıda aranan şahıs yakalanırken çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerden 154 ekip ve bin 280 personel ile il genelinde Şehit İbrahim Birol-3 Narko-Asayiş eş zamanlı operasyonları yapıldı. Toplam 63 noktada gerçekleştirilen operasyon ve şok uygulamaları neticesinde; 32 bin 180 şahıs ve 11 bin 860 oto sorgulandı, 125 park/bahçe, 78 umuma açık alan kontrol edildi. Kontrollerde; toplam 367,76 gram uyuşturucu madde ve 20 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilerek şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca 226 aranan şahıs yakalandı, 63 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. Aramalarda ise; 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve 38 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan ekiplerce 6 sürücüye 'alkollü araç Kullanmaktan' işlem yapılırken 14 hacizli/yakalamalı oto, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilerek 9 araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denilldi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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