Kayseri Emniyet Müdürlüğünde Tartıştığı Memuru Öldüren Polis Memuruna 25 Yıl Hapis Cezası

Kayseri Emniyet Müdürlüğünde tartıştığı memuru tabancayla vurarak öldüren polis memuruna 25 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık polis memuru Ş.K. (50), öldürülen F.S.S.'nin (35) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada ifade veren Ş.K., beraatini ve tahliyesini talep etti. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, polis memuru Ş.K.'ye 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

14 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, Kayseri Emniyet Müdürlüğünde önceden aralarında husumet bulunan polis memuru Ş.K. ile emniyette görevli idari memur F.S.S. arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonucu Ş.K., F.S.S.'yi tabanca ile vurarak öldürmüştü. - KAYSERİ