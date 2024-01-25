Kayseri Develi'de Tarihi Sikkeler ve Objeler Ele Geçirildi
Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 75 adet tarihi sikke ve 7 adet obje ele geçirildi. İşyerinde yapılan aramalarda toplamda 82 adet malzeme bulundu.
Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 75 adet tarihi sikke ve 7 adet obje ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; ilçeye bağlı Cumhuriyet Caddesinde O.Ö.'nün çalıştığı işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramalarda; geçmiş dönemlere ait olduğu değerlendirilen 75 adet sikke ve 7 adet obje olmak üzere toplam 82 adet malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ