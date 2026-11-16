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Kayseri-Develi'de kamyon kamyonetle çarpışıp yan yattı, 2 kişi yaralandı

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Kayseri-Develi'de kamyon kamyonetle çarpışıp yan yattı, 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Kayseri-Develi'de kamyon kamyonetle çarpışıp yan yattı, 2 kişi yaralandı
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Kayseri-Develi Karayolu'nda kamyon ile kamyonet çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yattı. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de kamyonetle çarpışan kamyonun yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Develi Karayolu'nda plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kamyon ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından kamyon ve kamyonet yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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