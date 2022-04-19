Aracını korumak isterken kafasına çatı düşmüştü... Talihsiz adam son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için aracını site dışına çıkaran ve üzerine çatı düşmesi sonucu hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna ağırlandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Mahallesi İmar Sokak'ta fırtınadan dolayı otomobilini bina dışına çıkaran Yavuz Pöge apartmana girerken rüzgardan dolayı uçan çatı üzerine düştü. Yavuz P. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçan çatının parçaları apartman bahçesindeki bir aracı da kullanılamaz hale getirirken, ağır yaralanan Yavuz P. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavuz Pöge burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yavuz Pöge'nin cenazesi, Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına Yavuz Pöge'nin ailesi ve yakınları katıldı.