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Kayseri'deki Fabrika Yangınında 3 İşçi Hayatını Kaybetti, Fabrika Müdürü Tutuklandı

Kayseri'deki Fabrika Yangınında 3 İşçi Hayatını Kaybetti, Fabrika Müdürü Tutuklandı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, fabrika müdürü tutuklandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına altına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şahıstan fabrika müdürü tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da çıkan yangında 1'i kadın 3 işçi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin İ.O.K. (40), M.D. (54) ile Suzan Ç. (48) olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışmaları sona ererken, yangın tamamıyla söndürüldü.

Fabrika müdürü tutuklandı

Öte yandan, olayla ilgili içerisinde fabrika müdürünün de yer aldığı 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, fabrika müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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