Kayseri'deki Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak üzerinde bir düğünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan E.C.N. (18), saklandığı adreste suç aletiyle yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.C.N.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ