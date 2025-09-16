Kayseri'deki Cenaze Yolunda Feci Kaza: Dava Ertelendi

Kayseri'de yakınlarının cenazesine gitmek isteyen 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili görülen dava ertelendi.

Erzurum'dan yola çıkarak Konya'daki yakınlarının cenazesine gitmek isteyen vatandaşları taşıyan 35 BFA 638 plakalı otomobilin Kayseri'de refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili otomobil sürücüsü S.D.'nin yargılanmasına Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuksuz sanık S.D. katılmadı. S.D.'nin avukatının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

17 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen olayda; Erzurum'dan yola çıkarak Konya'daki yakınlarının cenazesine gitmeye çalışan vatandaşları taşıyan S.D. yönetimindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 30. kilometresinde refüje çarparak devrilmişti. Kazada otomobildeki T.A, Z.B, F.B. ve H.A. hayatını kaybederken, sürücü S.D. ile Z.A. da yaralanmıştı. - KAYSERİ