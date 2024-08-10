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Kayseri'deki Besi Çiftliğinde Yangın: 200 Ton Saman Yandı, 78 İnek Etkilendi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 200 ton saman yanarken, yangın sonucunda 78 Angus cinsi inek de etkilendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki besi çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 200 ton saman yandı. Yangından çıkan dumanlardan 78 Angus cinsi inek de etkilendi.

İlçeye bağlı Mimarsinan Kayapul Mahallesinde bulunan bir besi çiftliğindeki samanlar, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Samanlar iş makineleriyle başka bir bölgeye taşınırken; çıkan yoğun dumandan başka bir çiftlikte 78 Angus cinsi inek de etkilendi. Karbon monoksit gazından zehirlenen hayvanlara da veteriner hekimler müdahale etti.

Hayvanların etkilendiği besi çiftliği sahibi Mahmut Çakıroğlu, rüzgarla birlikte dumanın tüm bölgeye yayıldığını belirterek "Öğle saatlerinde komşumuzun 200 ton samanı yandı. Daha sonra samanlar bizim yan tarafımıza nakledilince bizim çiftliğimiz dumanla doldu ve hayvanlarımız karbon monoksit gazından zehirlendi. Hayvanların durumlarını şuan kestiremiyoruz. Beklide birçoğu ölecek" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi kayseri Hayvanlar Tarım Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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