Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevreyolu mevkiinde, 38 AOC 081 plakalı tır, 38 AKF 358 plakalı kamyon ve 38 ANB 432 plakalı otomobil kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ