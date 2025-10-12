Haberler

Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir otomobil takla attı ve 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir otomobil takla atarken, 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 38 AHB 859, 07 BHS 242 ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 38 AHB 859 plakalı otomobil takla atarken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
