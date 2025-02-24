Kayseri'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana gelen kazada 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. İncelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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