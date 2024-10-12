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Kayseri'de Yük Treni Çarpması: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Yük Treni Çarpması: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir yük treninin çarptığı 65 yaşındaki R.U. hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası cesedi hastane morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tren raylarında bulunan R.U.'ya (65) yük treni çarptı. Makinistin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde R.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında R.U.'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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