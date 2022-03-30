Kayseri'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Kayseri'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsü ile doğu illerinden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Malatya yol uygulamasında otobüsü durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan B.D.'nin çantasında 1 kilo kubar esrar maddesi el geçirildi.

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan B.D., emniyete götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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