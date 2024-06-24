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Kayseri'de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yolcu otobüsü ile kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıs yakalandı. İstihbarat ve Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yolcu otobüsü ile kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, A.E. (19) isimli şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler zanlıyı şehirlerarası otobüs terminalinde yakalarken, yapılan aramalarda 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde bulundu. Ekipler tarafından uyuşturucuya el konulurken, A.E. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Kayseri Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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