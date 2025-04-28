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Kayseri'de Yolcu Otobüsünde Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de Yolcu Otobüsünde Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi
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Kayseri'de jandarma ekipleri, yol kontrol devriyesinde bir yolcu otobüsünde 228 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün buldu. Olayla ilgili işlem başlatıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir yolcu otobüsünde bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Malatya yolu üzerinde yol kontrol devriyesi yapıldı. Kontrollerde çay ve tütün tespit köpeğinin tepki verdiği yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 228 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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