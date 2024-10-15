Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Yolcu Minibüsü Tıra Çarptı: 11 Yaralı

Kayseri'de Yolcu Minibüsü Tıra Çarptı: 11 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yolcu minibüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de yolcu minibüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Tomarza-Kayseri arası çalışan yolcu minibüsü, Tomarza-Turanlı yol ayrımı yakınlarında tıra çarptı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Jandarma kayseri 3-sayfa Ulaşım Yaşam Kaza

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Exxen'de hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 15 Ekim Exxen UEFA maçları! Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.