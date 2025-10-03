Kayseri'de Yol Verme Kavgası: Kadın Motosiklet Sürücüsü Darbedildi

Kayseri'de trafikte yol verme kavgasında bir sürücü, kadın motosiklet sürücüsünü darbetti. Kadının erkek arkadaşına haber vermesi üzerine aracı takip eden şahıs da, kız arkadaşını darbeden sürücüyü dövdü. O anlar kameraya yansırken, polis ekipleri 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde trafikte 'yol verme' yüzünden kadın motosiklet sürücüsü G.N.Ö. (24) ile bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücü M.D. (64), kadın motosiklet sürücüsünü darbetti. Bunun üzerine erkek arkadaşı H.M.'ye (23) haber veren genç kadın, aracı takibe başladı. H.M., aracı park ettiği sırada M.D.'ye saldırarak darbetti. Yaşananlar kameraya yansırken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.M. ve M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler emniyete götürüldü. - KAYSERİ