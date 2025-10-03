Haberler

Kayseri'de Yol Verme Kavgası: Kadın Motosiklet Sürücüsü Darbedildi

Kayseri'de Yol Verme Kavgası: Kadın Motosiklet Sürücüsü Darbedildi
Kayseri'de trafikte yol verme meselesi yüzünden yaşanan tartışma sonucunda bir kadın motosiklet sürücüsü darbedildi. Olayın ardından, kadın sürücünün erkek arkadaşı, darbeden sorumlu sürücüyü dövdü. İki kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de trafikte yol verme kavgasında bir sürücü, kadın motosiklet sürücüsünü darbetti. Kadının erkek arkadaşına haber vermesi üzerine aracı takip eden şahıs da, kız arkadaşını darbeden sürücüyü dövdü. O anlar kameraya yansırken, polis ekipleri 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde trafikte 'yol verme' yüzünden kadın motosiklet sürücüsü G.N.Ö. (24) ile bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücü M.D. (64), kadın motosiklet sürücüsünü darbetti. Bunun üzerine erkek arkadaşı H.M.'ye (23) haber veren genç kadın, aracı takibe başladı. H.M., aracı park ettiği sırada M.D.'ye saldırarak darbetti. Yaşananlar kameraya yansırken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.M. ve M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
