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Kayseri'de Yol Kontrolünde 640 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de Yol Kontrolünde 640 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı yol kontrolü sırasında durdurduğu kamyonda 640 paket bandrolsüz kaçak sigara buldu. Ekipler, sigaralara el koyarken sürücüyü de karakola götürdü.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan kamyonda yapılan aramalarda 640 paket kaçak sigara bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Çay ve Tütün Tespit Köpeği ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrol devriyesi sırasında V.İ. idaresindeki kamyon kimlik sorgusu için durduruldu. Durdurulan kamyonda çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan kontrolde 64 karton (640 paket) muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, V.İ. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kayseri

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