Kayseri'de Yol Kontrolünde 560 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de Yol Kontrolünde 560 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol devriyesinde durdurulan 2 tırda toplamda 560 paket kaçak sigara bulundu. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol devriyesi esnasında kimlik kontrolü için durdurulan 2 tırdan toplamda 560 paket kaçak sigara ele geçirilirken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Malatya Karayolu'nda yol kontrol devriyesi yapıldı. Ekipler tarafından kimlik kontrolü için durdurulan 2 tırda çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 2 tırdan toplamda 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

