Kayseri'de Yol Kontrolünde 560 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında bir tırdan 560 paket kaçak sigara ele geçirilirken, şoför gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komuranlığı ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kayseri-Malatya Karayolu çay ve tütün tespit köpeğinin eşliğinde yapılan aramada toplamda 560 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır şoförü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ