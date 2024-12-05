Kayseri'de Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 292 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, M.Ö.'nün (48) ikametinde sahte alkol yaparak yılbaşı öncesinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 294 şişe satışa hazır sahte alkollü içki, 53 litre sahte alkollü içki, 15 adet sahte alkol yapımında kullanılan kit ve aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - KAYSERİ