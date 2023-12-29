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Kayseri'de Yılbaşı Öncesi Cinsel İçerikli Ürün Operasyonu

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan çalışmalarda 100 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi yapılan çalışmalarda 100 parça cinsel içerikli ürün ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı 'Çengel-5' operasyonları çerçevesinde Kayseri KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 100 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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