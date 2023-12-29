Kayseri'de Yılbaşı Öncesi Cinsel İçerikli Ürün Operasyonu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan çalışmalarda 100 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi yapılan çalışmalarda 100 parça cinsel içerikli ürün ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı 'Çengel-5' operasyonları çerçevesinde Kayseri KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 100 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ