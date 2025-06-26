Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' Davasında 5 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi

Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' Davasında 5 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi
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Kayseri'de 3 gündür devam eden 'Yılanlar Grubu' davasında mahkeme, 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Davada kendileri ve diğer sanıkların suçlamaları hakkında dinlemeler yapıldı ve yargılama süreci ileri bir tarihe ertelendi.

Kayseri'de 3 gündür devam eden 'Yılanlar Grubu' davasında mahkeme heyeti; 5 sanığın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Kayseri'de 3 gündür devam eden ve kamuoyunda 'Yılanlar Grubu' olarak bilinen 9'u tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. İncesu'da iş yeri kurşunlama, şahıslara ait araçları yakarak zarar verme, alıkoyma, gasp olaylarını işledikleri belirtilen Yılanlar Grubu'na yönelik operasyon yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Mart 2024 tarihinde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da sosyal medyadan duyurduğu olayla ilgili olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame istikametinde 9'u tutuklu 23 sanık hakkında, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Silahla tehdit' ve 'Yağma' suçlarından açılan dava 24 Haziran Salı günü başladı. Birinci gün sanıkları, ikinci gün şikayetçileri dinleyen mahkeme heyeti bugün yapılan duruşmanın ardından; sanıklardan A.K., A.A., B.B., M.K. ve S.B.'nin cezaevinde kaldıkları süreyi dikkate alarak, adli kontrol şartları istikametinde yurtdışı yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme heyeti suç örgütünün başı olduğu iddia edilen B.Ş. ve sağ kolu olduğu belirtilen F.İ. ile birlikte O.A. ve O.G.'nin de tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, davayı ileri bir tarihe erteledi. 23 Eylül 2025 tarihine ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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