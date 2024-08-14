Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de yetkisiz sağlık kabininde sünnet olan çocuğun cinsel organı kangren olduktan sonra kesildi, 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir sağlık kabininde yetkisiz olarak gerçekleştirilen sünnet sonrası 7 yaşındaki çocuğun cinsel organının kangren olduğu ve kesildiği olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kayseri'de yetkisiz sağlık kabininde sünnet olan 7 yaşındaki çocuğun cinsel organının kangren olduktan sonra kesildiği olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, 18 Temmuz'da Develi ilçesinde, baba Y.B., 7 yaşındaki oğlu F.E.B.'yi ilçede bulunan bir sağlık kabinine götürdü. 3 bin 500 TL karşılığında sağlık memuru olduğu öğrenilen H.Ç. sünnet işleminin ardından çocuğu eve gönderdi. Bir süre sonra çocuğun cinsel organında şişme ve morarma oluştu. "Kangren" teşhisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan talihsiz çocuğun cinsel organı kesildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yetkisiz olduğu belirlenen sağlık kabini kapatılırken, sünnet işlemini gerçekleştiren sağlık memuru H.Ç. açığa alındı. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Develi ilçesinde bulunan özel bir Sağlık Kabininde 18 Temmuz 2024 tarihinde kamuda görevli H.Ç tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdukları anlaşılmıştır. Sünnetin yapıldığı Özel Sağlık Kabini yetkisiz işlem neticesinde kapatılmış ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç., Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alınmıştır. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan şüpheli 3 kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

2 kişi tutuklandı

Gözaltında bulunan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan sağlık memuru H.Ç. ve S.D. tutuklanırken, S.T. ise serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kayseri 3-sayfa Sünnet Hukuk 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Ağustos Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? YKS birincileri nereye yerleşti 2024? YKS şampiyonları hangi üniversiteyi kazandı? 2024 YKS birincileri nereyi tercih etti? Ak Parti'ye kimler katıldı? Ak Parti'ye geçen milletvekilleri ve belediye başkanları kim? İşte Ak Parti'ye katılanlar listesi! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim 2. ve 3. eleme adayı kim oldu? 14 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Bu Bir Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bu Bir Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler Irak filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkisi nedir? Merkür retrosunda eski sevgili döner mi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köşeyi Dönen Adam filmi ne zaman, nerede çekildi, konusu gerçek mi? Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi neden tehlikeli, nasıl ortaya çıkar? Hayat Öpücüğü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Öpücüğü filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Öpücüğü filmi gerçek mi? Salak Milyoner filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salak Milyoner filmi ne zaman, nerede çekildi? Salak Milyoner filmi gerçek mi? Ahmet Ersagun Yücel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Ersagun Yücel hangi partiden? Ödül Avcıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ödül Avcıları filmi ne zaman, nerede çekildi? Ödül Avcıları filmi gerçek mi? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 14 Ağustos Minecraft çöktü mü? Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rampage: Büyük Yıkım filmi ne zaman, nerede çekildi? Soğuk kahve nasıl yapılır? Ev yapımı soğuk kahve nasıl olur? Soğuk kahve malzemeleri nelerdir?
title