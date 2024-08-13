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Kayseri'de yetkisiz sağlık kabini skandalı: 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kangren oldu

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Kayseri'de yetkisiz bir sağlık kabini tarafından gerçekleştirilen sünnet işlemi sonrasında 7 yaşındaki çocuğun cinsel organının kangren olduğu ve kesildiği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda yetkisiz sağlık kabini kapatıldı ve 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de yetkisiz sağlık kabininde sünnet olan 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kangren olduktan sonra kesildiği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yetkisiz olduğu öğrenilen sağlık kabini kapatılırken, içerisinde sünneti yapan sağlık memuru H.Ç.'nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; geçtiğimiz 18 Temmuz'da Develi ilçesinde meydana gelen olayda; baba Y.B., 7 yaşındaki oğlu F.E.B.'yi ilçede bulunan bir sağlık kabinine götürdü. 3 bin 500 TL karşılığında sağlık memuru olduğu öğrenilen H.Ç. sünnet işleminin ardından çocuğu eve gönderdi. Bir süre sonra çocuğun cinsel organında şişme ve morarma oluştu. "Kangren" teşhisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan talihsiz çocuğun cinsel organı kesildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yetkisiz olduğu belirlenen sağlık kabini kapatılırken, sünnet işlemini gerçekleştiren sağlık memuru H.Ç. açığa alındı. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Develi ilçesinde bulunan özel bir Sağlık Kabininde 18 Temmuz 2024 tarihinde kamuda görevli H.Ç tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdukları anlaşılmıştır. Sünnetin yapıldığı Özel Sağlık Kabini yetkisiz işlem neticesinde kapatılmış ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç. Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alınmıştır. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan şüpheli 3 kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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