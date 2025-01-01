Kayseri'de Yeni Yıl Denetimleri: 2 Bin 856 Polis Görevde
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzurla girmesi için il genelinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. 2 bin 856 polis, araç ve yayaların üzerinde uygulama yaptı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın yeni yıla huzurla girmesi için il genelinde denetim yaptı.
Yeni yıla girilirken şehirde tüm önlemleri alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; araç ve yayalar üzerinde denetimler yaptı. Şehrin birçok noktasında uygulama yapan ekipler; araçların kurallara uyup uymadığını denetlerken, yayalar üzerinde de sorgulamalar yaptı. Denetimlerde şoförlerin alkolü de ölçülürken, ekipler vatandaşların yeni yılını da kutladı.
Kayseri'de yılbaşında 2 bin 856 polis görev yaptı. - KAYSERİ