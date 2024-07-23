Kayseri'de yem karma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti
Kayseri'nin Develi ilçesinde yem karma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde yem karma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesinde 17 yaşındaki Fatih. C. yem karma makinesine sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ