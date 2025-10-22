Kayseri'de Yeğen, Dayısı Tarafından Bıçaklandı

Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 21 yaşındaki M.H., dayısıyla çıktığı tartışmanın ardından bıçakla yaralandı. Olay sonrası kaçan dayı, polis tarafından yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dayısı tarafından bıçaklanan yeğen yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yeğen M.H. (21) ile ismi öğrenilemeyen dayısı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine dayı, yeğeni M.H.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.H.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sonrası kaçan dayı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
