Kayseri'de Yaya Kazası: 74 Yaşındaki H.Ö. Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Yaya Kazası: 74 Yaşındaki H.Ö. Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin çarptığı 74 yaşındaki H.Ö., olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde Y.G.'nin sürücüsü olduğu 38 BU 263 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan H.Ö.'ye (74) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. H.Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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