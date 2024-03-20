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Kayseri'de Yaya Geçidine Yol Verme Kavgası

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Melikgazi ilçesinde bir otomobil, yayalara yol vermek için durunca arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde önündeki araç yayalara yol vermek için durunca yavaşlayan otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Dilek K. idaresindeki 38 ACH 504 plakalı otomobil, iddiaya göre önündeki araç karşıya geçmek isteyen yayalara yol vermek için durunca yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Emre T. idaresindeki 38 AGA 855 plakalı otomobil, Dilek K.'nın kullandığı araca çarptı. Kazada iki otomobil yoldan çıkarak yan yola inerken, 38 AGA 855 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcu durağını ıska geçen otomobillerin yoldan çıkması ve kaza anında yaşanan panik saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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