Kayseri'de Yatalak Kadın Yangından Kurtarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Dikendere Geçidi'nde bulunan bir 4 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye merdiveni ile balkondan eve giren ekipler, yatalak olduğu öğrenilen ve çıkan dumandan etkilenen baygın kadını kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, tedavi altına alındı. Çıkan yangında ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ