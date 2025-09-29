Haberler

Kayseri'de Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Osman B., bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tavlusun Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Osman B.'ye (81) M.K. idaresindeki 38 RY 843 plakalı otomobil çarptı. Yaşlı adam ağır yararlanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Osman B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
