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Kayseri'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşlı bir adam evinde ölü bulundu. Mustafa R. (72) kardeşi tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Mustafa R.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşlı bir adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ufuk Sokak'ta 3 katlı binanın 1. katında yaşayan Mustafa R. (72) kardeşi tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Mustafa R.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa R.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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