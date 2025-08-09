Kayseri'de Yaşı Küçük Sürücüye Kovalamaca Sonrası Cezai İşlem

Kayseri'de Yaşı Küçük Sürücüye Kovalamaca Sonrası Cezai İşlem
Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve yaşı küçük sürücü kovalamaca sonucunda yakalandı. Cezai işlem uygulanarak toplamda 41 bin TL para cezası kesildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan yaşı küçük ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kartal Bulvarı'nda polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan yaşı küçük ehliyetsiz sürücü, yönetimindeki 38 AOG 984 plakalı otomobili ile kaçtı. Polis ekiplerinin kovalaması sonucu ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi'nde kıstırılan yaşı küçük ehliyetsiz sürücü, yanındaki yine küçük yaşlarda 2 arkadaşı ile yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde şahısların çocuk yaşta olduğu ve ehliyetsiz oldukları tespit edildi.

Yaşı küçük ehliyetsiz sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanma', 'dur ihtarına uymama' ve 'aşırı hız'dan toplamda 41 bin TL para cezası yazıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
