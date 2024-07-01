Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de dün akşam yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 67 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Kayseri'de dün akşam yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada; "Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Kayseri'de dün akşam yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şunları kaydetti;

"Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'dan sonra dağılmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Kayseri 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

 Sinan Ateş davasında 'Ben azmettirdim' itirafı! Mahkeme başkanı 'Sen ne anlatıyorsun' diye azarladı

Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title