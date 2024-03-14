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Kayseri'de yasadışı silah sevkiyatı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasadışı yollarla silah ve silah parçaları sevki yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Operasyonda 1 adet tam otomatik tabanca ve 77 adet silah üst kapağı ve namlusu ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasadışı yollarla silah ve silah parçaları sevki yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve İstihbarat birimi tarafından yasa dışı yollarla silah ve silah parçalarının sevk edileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda 2 araca operasyon düzenlendi. Araçlar üzerinde yapılan aramalarda 1 adet tam otomatik tabaca ve 77 adet silah üst kapağı ve namlusu bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan 2 şüpheli de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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