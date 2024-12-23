Kayseri'de Yasa Dışı Avcılıkla Mücadele: 4 Kişiye İdari İşlem
Kayseri'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yasa dışı av yapan 4 kişiyi tespit ederek idari işlem başlattı.
Kayseri'de yasa dışı av yapan 4 kişiye idari işlem düzenlendi.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin hafta sonunda kaçak avla mücadele kapsamında kontrol gerçekleştirdi. Pınarbaşı, Develi ve Sarıoğlan ilçelerinde denetin yapan ekipler, yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 4 kişi hakkında idari işlem düzenlendi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa