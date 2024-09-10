Kayseri'de yasa dışı av yapan 15 kişiye ceza kesildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentin farklı noktalarında yapmış olduğu hafta sonu koruma kontrol esnasında, yasadışı av yapan 15 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı.

İdari işlem uygulanan şahısların av esnasında vurmuş oldukları av hayvanlarına ve üç adet tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken; ilgililer hakkında idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı. - KAYSERİ