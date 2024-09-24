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Kayseri'de Yaş Bamyalarla Yüklü Kamyonet Devrildi

Kayseri'de Yaş Bamyalarla Yüklü Kamyonet Devrildi
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Kayseri'de yaş bamya yüklü bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu yol ulaşıma kapandı, sürücü yaralanmadı.

Kayseri'de yaş bamya yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu ulaşımda aksama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yaş bamya yüklü 33 CKN 86 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kuzey Çevre Yolu Oymaağaç Mevkii'nde devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralanmazken, kamyonetin devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Polis ekipleri uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolu açmak için çalışma yaptı. Kamyonette yüklü olan yaş bamyalarda başka bir araca nakledildi. Kamyonette vinç ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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