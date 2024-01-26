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Kayseri'de yapılan yasadışı bahis operasyonunda 13 şahıs tutuklandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan yasadışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şahıs tutuklandı. Şahısların son 9 ayda yaklaşık 223 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan yasadışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şahıs tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından ücret karşılığı anlaştıkları işsiz şahıslar adına bankalardan

açtırdıkları hesapları ve çıkarttıkları GSM hatlarını yasadışı bahislerde kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik 5 ay süren teknik takipli çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda tespit edilen şüphelilerin son 9 ayda yaklaşık 223 milyon TL tutarında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ekiplerin yaptığı eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu, banka ve kredi kartları, GSM sim kartları ile ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 13 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Dolandırıcılık Tutuklama Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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