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Kayseri'de yapılan operasyonlarda suç materyali ele geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 12-15 Şubat tarihleri arasında yapılan operasyonlarda çok sayıda suç materyali ele geçirilirken, 20 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 12-15 Şubat tarihleri arasında yapılan operasyonlarda çok sayıda suç materyali ele geçirilirken, 20 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-15 Şubat tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 96 gram uyuşturucu madde, 6 adet sentetik uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından materyallere el konulurken, çalışmalarda 20 şahıs hakkında da işlem yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Narkotik Suçlar Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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