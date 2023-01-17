Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan narkotik operasyonlarında 45 zehir taciri yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan narkotik operasyonlarında 45 zehir taciri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-16 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 45 şahıs uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalandı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title