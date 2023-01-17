Kayseri'de yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan narkotik operasyonlarında 45 zehir taciri yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan narkotik operasyonlarında 45 zehir taciri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-16 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 45 şahıs uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalandı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ