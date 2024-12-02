Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Putin ve Pezeşkiyan'dan 'Suriye' görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı

Putin ve Pezeşkiyan her an Erdoğan'ın kapısını çalabilir
İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti

Kayseri'de Yangında Hayatını Kaybeden İşçi İmran Oğuz Kayan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri'de Yangında Hayatını Kaybeden İşçi İmran Oğuz Kayan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden İmran Oğuz Kayan'ın cenaze namazı, ailesi ve yakınlarının katılımıyla kılındı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçi İmran Oğuz Kayan son yolculuğuna uğurlandı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da çıkan yangında 1'i kadın 3 işçi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden İmran Oğuz Kayan cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kayan'ın cenaze namazı ikindi namazına müteakip, Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi'nde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Kayan'ın cenazesi toprağa verildi.

Kayan'ın cenaze namazına, ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Rusya'nın uykularını kaçıracak fotoğraf
img

Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu
img

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hatayspor Beşiktaş 11'i! Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Gaziantep FK hangi kanalda? Fenerbahçe Gaziantep maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Gaziantep 11'i! Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu (NEDEN)? Roma Atalanta, Sevilla Osasuna ve Porto Casa Pia maçları neden yayınlanmıyor, kanalları mı değişti? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE GAZİANTEP FK) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 29. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.