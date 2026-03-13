Kendini tehlikeye atan polis yangının büyümesini önledi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın bahçesinde çıkan yangında, polis ekipleri kendilerini tehlikeye atarak yanan yatağı uzaklaştırdı. Yangında bir polis memurunun eli yaralanırken, itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın bahçesinde çıkan yangında olay yerine giden polis, yanan yatağı kendini tehlikeye atarak uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde bulunan yatak henüz bilinmeyen nedenden dolayı yandı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, sıçrayan alevler evlerin pencerelerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, kendilerini tehlikeye atarak yanan yatağı binanın yanından uzaklaştırdı. Bu sırada bir polis memurunun eli yaralanırken, gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Binada maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
