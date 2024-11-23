Kayseri'de Yangın: Evi Ateşe Veren Şahıs Gözaltına Alındı

Evi ateşe verdi, binayı sokağa döktü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı evi ateşe veren şahıs bina sakinlerini sokağa döktü.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi 307. sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.T. bilinmeyen nedenden dolayı evini ateşe verdi. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, dumanlarda binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. O polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken bina da oturan vatandaşlar da binadan çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik müdahale sonucu söndürdü. Olayın evinden çıkan şahısta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.