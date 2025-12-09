Yan bakma cinayetinde tutuklama talebi

Kayseri'de yan bakma sebebi ile çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de 12 Ekim 2024 tarihinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki bir restoranın önünde meydana gelen ve H.K.'nin hayatını kaybettiği K.D.'nin de yaralandığı olayla ilgili biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan tutuklu sanık A.E.Ü., bir kez daha H.K.'nin ailesinden af isteyerek, öldürme kastının olmadığını söyledi. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada savcılık; sanıkların 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını, tutuksuz sanıklar S.E.Ç., A.T., S.E., Ö.F.K. ve N.B.Y.'nin de kararla birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti; sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma hazırlamak için süre taleplerini kabul ederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Heyet tutuklu sanık A.E.Ü.'nün de tutukluluğunun devamına karar verdi. - KAYSERİ