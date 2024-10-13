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Kayseri'de Yan Bakma Sebebiyle Çıkan Kavgada Kanlı Bilanço: 1 Ölü

Kayseri'de Yan Bakma Sebebiyle Çıkan Kavgada Kanlı Bilanço: 1 Ölü
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında 'yan bakma' yüzünden yaşanan kavgada bıçakla yaralanan 20 yaşındaki H.K. hayatını kaybetti, 22 yaşındaki K.D.'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan H.K. ile K.D.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. H.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken K.D.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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