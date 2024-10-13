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Kayseri'de Yan Bakma Kavgasında Genç Bıçakla Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Yan Bakma Kavgasında Genç Bıçakla Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 20 yaşındaki H.K. bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası 6 şüpheli gözaltına alındı. H.K.'nin cenazesi defnedildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki genç toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden H.K.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından H.K.; Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze namazına H.K.'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri; olaya karışan S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20) Ö.F.K. (21) ve N.B.Y.'yi (20) düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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